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Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом пока не делать прививку

Ведомости

Россиянам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, пока не следует проходить вакцинацию, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]», — рассказала она.

Голикова отметила, что в случае, если уровень антител снижается или близок к нулю, стоит осмотреть данные клеточного иммунитета. Она также обратила внимание на то, что случаи повторного заболевания единичны.

Пациенты, которые уже сделали прививку, могут заразиться коронавирусом, однако заболевание в таком случае протекает в более легкой форме, отметила она. При этом разработанная вакцина показывает свою эффективность и против новых штаммов коронавируса, добавила Голикова.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: На госуслугах в тестовом режиме началась запись на вакцинацию от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных