Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом пока не делать прививку
Россиянам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, пока не следует проходить вакцинацию, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]», — рассказала она.
Голикова отметила, что в случае, если уровень антител снижается или близок к нулю, стоит осмотреть данные клеточного иммунитета. Она также обратила внимание на то, что случаи повторного заболевания единичны.
Пациенты, которые уже сделали прививку, могут заразиться коронавирусом, однако заболевание в таком случае протекает в более легкой форме, отметила она. При этом разработанная вакцина показывает свою эффективность и против новых штаммов коронавируса, добавила Голикова.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».