На госуслугах в тестовом режиме началась запись на вакцинацию от коронавируса
Запись на вакцинацию от коронавируса запущена на сайте госуслуг в тестовом режиме, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на госуслугах и в мобильном приложении», – сказал Чернышенко. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, добавил он.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация групп риска началась в стране в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».