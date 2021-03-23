Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от коронавируса

«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками кожевенного предприятия в Гатово.