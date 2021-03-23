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Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Стоимость российской вакцины от коронавируса для Белоруссии составляет $19, заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает «БелТА».

«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками кожевенного предприятия в Гатово.

При этом он подчеркнул, что республика потратила на лечение людей от коронавируса порядка $1 млрд.

26 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве в Белоруссии первой пробной партии российского препарата от коронавируса «Спутник V». Республика стала первой страной после самой России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г.

Ранее по теме: В Белоруссии произвели первые партии российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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