Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от коронавируса
Стоимость российской вакцины от коронавируса для Белоруссии составляет $19, заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает «БелТА».
«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину. Она неплохая вакцина. Буквально через неделю начнем производить», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками кожевенного предприятия в Гатово.
При этом он подчеркнул, что республика потратила на лечение людей от коронавируса порядка $1 млрд.
26 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве в Белоруссии первой пробной партии российского препарата от коронавируса «Спутник V». Республика стала первой страной после самой России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г.