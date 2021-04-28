Ученые из Техаса нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Ученые создали систему из трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Трубка нагревается до высокой температуры и сразу же охлаждается. По словам руководителя группы профессора Арума Хана, если раствор нагреть до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, это поможет уменьшить количество вируса в растворе в 100 000 раз. Этого достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.