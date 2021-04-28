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Ученые из Техаса нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Ведомости

Группа ученых из Техасского университета A&M выяснили, что воздействие очень высокой температуры на коронавирус менее секунды позволяет нейтрализовать его, сообщил портал phys.org.

Ученые создали систему из трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Трубка нагревается до высокой температуры и сразу же охлаждается. По словам руководителя группы профессора Арума Хана, если раствор нагреть до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, это поможет уменьшить количество вируса в растворе в 100 000 раз. Этого достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.

Такой метод борьбы с коронавирусом можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также его потенциально можно применять для борьбы с другими вирусами. В своей будущей работе исследователи построят микрожидкостный тестовый чип, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных