Ученые из Техаса нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Группа ученых из Техасского университета A&M выяснили, что воздействие очень высокой температуры на коронавирус менее секунды позволяет нейтрализовать его, сообщил портал phys.org.
Ученые создали систему из трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Трубка нагревается до высокой температуры и сразу же охлаждается. По словам руководителя группы профессора Арума Хана, если раствор нагреть до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, это поможет уменьшить количество вируса в растворе в 100 000 раз. Этого достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.
Такой метод борьбы с коронавирусом можно использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также его потенциально можно применять для борьбы с другими вирусами. В своей будущей работе исследователи построят микрожидкостный тестовый чип, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.