ФСИН ответила на слова экс-министра Абызова об ухудшении его состояния
Состояние здоровья заразившегося коронавирусом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, отмывании средств и незаконном предпринимательстве, удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Москве.
«Состояние здоровья Абызова М. А. удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве. Там заверили, что медобеспечение обвиняемого соответствует закону.
23 апреля Абызова госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» с коронавирусной пневмонией. Во время заседания Мосгорсуда по видеосвязи накануне экс-министр жаловался на плохое самочувствие и потребовал врача. Заседание было перенесено на 13 мая. Адвокат Абызова Юлия Тай сообщила, что на заседание в помещение, из которого велась видеосвязь, экс-министра принесли на носилках, однако во ФСИН это отрицают.
Абызов находится в СИЗО более двух лет. Его арестовали в марте 2019 г. по обвинению в выводе в 2011-2014 гг. за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональным электрическим сетям». Также, по данным Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций «Сибэко», в результате чего на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. 20 октября 2020 г. суд изъял у него эти деньги в пользу государства.
Кроме того, в конце сентября прошлого года прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Это было незаконно, так как с 2012 по 2018 г. он был министром. В целом экс-министра обвиняют по четырем уголовным статьям: о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), о незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и об отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК). Сам Абызов свою вину не признает. В марте суд в очередной раз продлил его арест — до 25 июня 2021 г.