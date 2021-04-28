ФСИН ответила на слова экс-министра Абызова об ухудшении его состояния

Кроме того, в конце сентября прошлого года прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Это было незаконно, так как с 2012 по 2018 г. он был министром. В целом экс-министра обвиняют по четырем уголовным статьям: о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), о незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и об отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК). Сам Абызов свою вину не признает. В марте суд в очередной раз продлил его арест — до 25 июня 2021 г.