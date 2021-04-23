Экс-министра Абызова госпитализировали из СИЗО с пневмонией

Абызов находится в СИЗО более двух лет. Его арестовали в марте 2019 г. по обвинению в выводе в 2011-2014 гг. за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональным электрическим сетям». Также, по данным Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций «Сибэко», в результате чего на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. 20 октября 2020 г. суд изъял у него эти деньги в пользу государства.