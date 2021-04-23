Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Экс-министра Абызова госпитализировали из СИЗО с пневмонией

Ведомости

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов госпитализирован в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» с пневмонией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину.

«Абызов госпитализирован из следственного изолятора «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина» с пневмонией, COVID-19 пока не подтвердился», — сказала собеседница агентства.

По словам Дружининой, заболевание протекает у экс-чиновника в легкой форме. Она отметила, что ему удалось стабилизировать температуру.

Ранее, 6 сентября 2020 г., ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Абызов содержится в одной камере СИЗО «Лефортово» с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, арестованным в июле по обвинению в организации убийств, совершенных в 2000-х гг. При этом 7 апреля этого года в ОНК рассказали, что последний доставлен в больницу «Матросской тишины» с COVID-19.

Абызов находится в СИЗО более двух лет. Его арестовали в марте 2019 г. по обвинению в выводе в 2011-2014 гг. за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональным электрическим сетям». Также, по данным Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций «Сибэко», в результате чего на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. 20 октября 2020 г. суд изъял у него эти деньги в пользу государства.

Кроме того, в конце сентября прошлого года прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Это было незаконно, так как с 2012 по 2018 г. он был министром.

Сам Абызов свою вину не признает. В марте суд в очередной раз продлил его арест — до 25 июня 2021 г.

Ранее по теме: СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл семьи экс-министра Абызова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных