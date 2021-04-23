Экс-министра Абызова госпитализировали из СИЗО с пневмонией
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов госпитализирован в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» с пневмонией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольгу Дружинину.
«Абызов госпитализирован из следственного изолятора «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская тишина» с пневмонией, COVID-19 пока не подтвердился», — сказала собеседница агентства.
По словам Дружининой, заболевание протекает у экс-чиновника в легкой форме. Она отметила, что ему удалось стабилизировать температуру.
Ранее, 6 сентября 2020 г., ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Абызов содержится в одной камере СИЗО «Лефортово» с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, арестованным в июле по обвинению в организации убийств, совершенных в 2000-х гг. При этом 7 апреля этого года в ОНК рассказали, что последний доставлен в больницу «Матросской тишины» с COVID-19.
Абызов находится в СИЗО более двух лет. Его арестовали в марте 2019 г. по обвинению в выводе в 2011-2014 гг. за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональным электрическим сетям». Также, по данным Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций «Сибэко», в результате чего на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. 20 октября 2020 г. суд изъял у него эти деньги в пользу государства.
Кроме того, в конце сентября прошлого года прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Это было незаконно, так как с 2012 по 2018 г. он был министром.
Сам Абызов свою вину не признает. В марте суд в очередной раз продлил его арест — до 25 июня 2021 г.