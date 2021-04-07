В ОНК сообщили о госпитализации Фургала после заражения коронавирусом
Арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская тишина», заявила член столичной ОНК Ева Меркачева, передает «РИА Новости».
«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО "Матросская тишина" его доставили в удовлетворительном состоянии», - сказала Меркачева. Адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал агентству, что у экс-губернатора температура 38 градусов.
Фургал был задержан в июле 2020 года, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
В марте Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня 2021 г.