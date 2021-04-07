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В ОНК сообщили о госпитализации Фургала после заражения коронавирусом

Ведомости

Арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская тишина», заявила член столичной ОНК Ева Меркачева, передает «РИА Новости».

«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО "Матросская тишина" его доставили в удовлетворительном состоянии», - сказала Меркачева. Адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал агентству, что у экс-губернатора температура 38 градусов.

Фургал был задержан в июле 2020 года, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.

В марте Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня 2021 г.

Ранее по теме: СК прокомментировал слова Фургала о давлении на него со стороны следствия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных