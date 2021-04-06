СК прокомментировал слова Фургала о давлении на него со стороны следствия

В июле 2020 г. занимавший тогда пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания Фургала в регионе начались протесты, которые продолжались несколько месяцев. В марте Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня 2021 г.