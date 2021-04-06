СК прокомментировал слова Фургала о давлении на него со стороны следствия
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя вышедшее в газете «Коммерсантъ» интервью экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявила, что фигуранты уголовных дел часто используют СМИ для попытки повлиять на общественное мнение.
«Привлечение фигурантами уголовных дел СМИ для того, чтобы попытаться повлиять на общественное мнение, уже стало нормой. Фургал не первый, кто использует СМИ в качестве инструмента для достижения своих целей», — сообщила изданию Петренко.
Она заверила, что у следствия есть достаточные доказательства причастности Фургала к преступлениям, предусмотренные статьями 105, ст. 30, а также ст. 222 (убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия) УК РФ. При этом, по ее словам, следствие не считает целесообразным на данном этапе уголовного процесса публично рассказывать о доказательствах.
Петренко также заявила, что привлечение к уголовной ответственности Фургала — это «закономерный результат работы следствия по раскрытию преступлений прошлых лет, которая основана на принципе неотвратимости наказания вне зависимости от давности совершенного преступления».
По мнению Петренко, Фургал затягивает процесс ознакомления с материалами уголовного дела «под различными надуманными предлогами».
В конце марта Фургал сообщил правозащитникам, что «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей» в СИЗО. Об этом рассказала в своем Telegram-канале член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
«(Фургал. – Ведомости) рассказывает, что семь дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом», — сообщила Литвинович.
В июле 2020 г. занимавший тогда пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания Фургала в регионе начались протесты, которые продолжались несколько месяцев. В марте Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня 2021 г.