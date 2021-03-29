Фургал заявил об угрозах со стороны следствия
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил правозащитникам, что «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей» в СИЗО. Об этом рассказала в своем Telegram-канале член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
«(Фургал. – Ведомости) рассказывает, что 7 дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом», — сообщила Литвинович.
По ее словам, Фургал сказал, что хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит». В этот момент сотрудник СИЗО прерывает беседу правозащитников с Фургалом и уводит его. «Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами. Сотрудники не первый раз обрывают Фургала и грозятся прервать беседу, но увод происходит впервые», — добавила Литвинович.
В июле 2020 г. занимавший тогда пост губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был задержан, а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания Фургала в регионе начались протесты, которые продолжались несколько месяцев. В марте Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня 2021 г.