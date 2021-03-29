Фургал заявил об угрозах со стороны следствия

По ее словам, Фургал сказал, что хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит». В этот момент сотрудник СИЗО прерывает беседу правозащитников с Фургалом и уводит его. «Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами. Сотрудники не первый раз обрывают Фургала и грозятся прервать беседу, но увод происходит впервые», — добавила Литвинович.