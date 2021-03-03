Суд продлил арест Фургалу до 8 июня
Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня 2021 г., сообщили в пресс-службе суда.
«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ивановича Фургала — удовлетворено. Срок содержания Фургала под стражей продлен до 8 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную,не связанную с содержанием под стражей — отказано», — говорится в сообщении пресс-службы.
3 февраля Фургалу было предъявлено окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг. Фургал был арестован в июле 2020 г. В СК заявили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации этих преступлений.
По информации следствия, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников». В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г.