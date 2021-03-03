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Суд продлил арест Фургалу до 8 июня

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня 2021 г., сообщили в пресс-службе суда. 

«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ивановича Фургала — удовлетворено. Срок содержания Фургала под стражей продлен до 8 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную,не связанную с содержанием под стражей — отказано», — говорится в сообщении пресс-службы. 

3 февраля Фургалу было предъявлено окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг. Фургал был арестован в июле 2020 г. В СК заявили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации этих преступлений.

По информации следствия, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников». В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. 

Ранее по теме: Суд отклонил жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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