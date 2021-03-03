Суд продлил арест Фургалу до 8 июня

По информации следствия, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников». В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г.