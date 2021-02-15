Суд отклонил жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори
Московский городской суд отклонил жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на отмену постановления следователя о прекращении уголовного преследования по делу об организации убийства предпринимателя Евгения Зори в 2004 г., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Старцева.
По словам адвоката, защита Фургала считает незаконным действие следователя.
Дело по факту убийства предпринимателя Зори возбудили в 2004 г. Фургал был задержан в рамках предварительного следствия. После допроса было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. Это постановление было отменено в конце июля 2020 г., а 2 сентября Фургалу было предъявлено обвинение.
3 февраля 2021 г. Фургалу предъявили окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг.