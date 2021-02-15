Суд отклонил жалобу Фургала по эпизоду об организации убийства бизнесмена Зори

Дело по факту убийства предпринимателя Зори возбудили в 2004 г. Фургал был задержан в рамках предварительного следствия. После допроса было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. Это постановление было отменено в конце июля 2020 г., а 2 сентября Фургалу было предъявлено обвинение.