СК предъявил Фургалу окончательное обвинение
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено окончательное обвинение в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004-2005 гг. Об этом сообщает Следственный комитет.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации в окончательной редакции предъявлено обвинение Сергею Фургалу», — говорится в сообщении ведомства.
Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом организованной группой по найму. Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление. Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по статье о незаконном владении огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами в составе организованной группы.
Фургал был арестован в июле 2020 г. В СК заявили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. Следствие считает, решение о физическом устранении этих лиц было принято с целью продвижения «коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
В СК отметили, что работа над этими делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину Фургала, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г.