СК предъявил Фургалу окончательное обвинение

Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по нескольким статьям, в том числе о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном из корыстных целей общеопасным способом организованной группой по найму. Также его обвиняют по уголовной статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по найму организованной группой с целью скрыть другое преступление. Кроме того, следователи предъявили ему обвинение по статье о незаконном владении огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами в составе организованной группы.