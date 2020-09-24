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Прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии

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Михаил Абызов, с 2012 по 2018 г. занимавший пост министра РФ по координации деятельности открытого правительства, в 2015 г. незаконно владел 70 компаниями в Эстонии, сообщил прокурор в Гагаринском суде Москвы.

«В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 г. он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», ‒ приводит заявление прокурора ТАСС.

По словам прокурора, будучи министром, Абызов также владел пятью компаниями на Кипре: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited и Vantroso Traiding Limited. В 2015 и 2016 гг. экс-чиновник как частное лицо задекларировал доход с этих компаний по закону об «амнистии капиталов».

По данным российской Генпрокуратуры, 7 февраля 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). В результате на счета подконтрольных ему компаний поступило 32,5 млрд руб. Теперь обвинение требует изъять у бывшего министра эту сумму.

Адвокат Абызова в ходе заседания заявил, что проверку в отношении экс-чиновника Генпрокуратура РФ провела еще в 2015 г. В итоге она не выявила нарушений со стороны бывшего министра.

Абызов был арестован в марте 2019 г. по обвинению в выводе в 2011‒2014 гг. за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям. Экс-министр вину не признает. Вчера Мосгорсуд продлил его арест до 25 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных