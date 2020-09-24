Прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии

«В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 г. он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», ‒ приводит заявление прокурора ТАСС.