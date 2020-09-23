Абызову продлили арест до конца декабря
Мосгорсуд продлил арест бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов его дела до 25 декабря, передает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия по вопросу продления меры пресечения в виде содержания под стражей Абызову, и постановил оставить ...под стражей до 25 декабря», — заявил судья Андрей Суворов.
Арест также продлен остальным фигурантам дела: экс-главе компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-ком» Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, замгендиректора группы «Ру-ком» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг.
Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Экс-министр вину не признает.
Кроме того, следствие считает, что находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний, зарегистрированных на Кипре. Генпрокуратура считает, что в феврале 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. Обвинение требует изъять эту сумму.