Абызову продлили арест до конца декабря

Кроме того, следствие считает, что находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний, зарегистрированных на Кипре. Генпрокуратура считает, что в феврале 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. Обвинение требует изъять эту сумму.