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Абызову продлили арест до конца декабря

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Мосгорсуд продлил арест бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов его дела до 25 декабря, передает ТАСС. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия по вопросу продления меры пресечения в виде содержания под стражей Абызову, и постановил оставить ...под стражей до 25 декабря», — заявил судья Андрей Суворов.

Арест также продлен остальным фигурантам дела: экс-главе компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-ком» Николаю Степанову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, замгендиректора группы «Ру-ком» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг.

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Экс-министр вину не признает.

Кроме того, следствие считает, что находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний, зарегистрированных на Кипре. Генпрокуратура считает, что в феврале 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. Обвинение требует изъять эту сумму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных