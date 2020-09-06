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Фургал и Абызов содержатся в одной камере СИЗО

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в июле по обвинениям в убийствах в 2000-х гг., содержится в одной камере СИЗО «Лефортово» вместе с бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым, обвиняемым в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные», ‒ заявил источник.

Как отмечает агентство, в разговоре с членами ОНК Фургал рассказывал, что он вместе со своим сокамерником пьет кофе и завтракает.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.

3 сентября Фургалу продлили арест до 9 декабря, в изменении меры пресечения на домашний арест ему было отказано.

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Михаила Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. В июле 2020 г. Следственный комитет (СК) заявил о причастности Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию денег. В августе «Коммерсантъ» писал, что СК завершил расследование его дела, следователи считают, что участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб. Фигурантов также обвиняют в коммерческом подкупе на 78 млн руб. и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи полагают, что в компании «Сибэко» Абызов, будучи чиновником, заработал около 32 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных