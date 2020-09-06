Фургал и Абызов содержатся в одной камере СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в июле по обвинениям в убийствах в 2000-х гг., содержится в одной камере СИЗО «Лефортово» вместе с бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым, обвиняемым в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные», ‒ заявил источник.
Как отмечает агентство, в разговоре с членами ОНК Фургал рассказывал, что он вместе со своим сокамерником пьет кофе и завтракает.
Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов.
3 сентября Фургалу продлили арест до 9 декабря, в изменении меры пресечения на домашний арест ему было отказано.
Михаила Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. В июле 2020 г. Следственный комитет (СК) заявил о причастности Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию денег. В августе «Коммерсантъ» писал, что СК завершил расследование его дела, следователи считают, что участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб. Фигурантов также обвиняют в коммерческом подкупе на 78 млн руб. и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи полагают, что в компании «Сибэко» Абызов, будучи чиновником, заработал около 32 млрд руб.