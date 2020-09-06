Фургал и Абызов содержатся в одной камере СИЗО

Михаила Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. В июле 2020 г. Следственный комитет (СК) заявил о причастности Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию денег. В августе «Коммерсантъ» писал, что СК завершил расследование его дела, следователи считают, что участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб. Фигурантов также обвиняют в коммерческом подкупе на 78 млн руб. и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи полагают, что в компании «Сибэко» Абызов, будучи чиновником, заработал около 32 млрд руб.