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Мосгорсуд снял арест с облигаций экс-министра Абызова

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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить», ‒ сообщили в пресс-службе. Материалы дела направят на рассмотрение в тот же суд в ином составе.

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Следствие ранее оценивало арестованные активы в рамках дела Абызова в 27 млрд руб. Мосгорсуд уже снял арест с недвижимости и ценных бумаг на 1 млрд руб.

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям. Экс-министру также вменяют получении 32 млрд руб. от незаконной предпринимательской деятельности, отмывание преступных доходов, мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления. Абызов вину не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных