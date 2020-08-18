Мосгорсуд снял арест с облигаций экс-министра Абызова

Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям. Экс-министру также вменяют получении 32 млрд руб. от незаконной предпринимательской деятельности, отмывание преступных доходов, мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления. Абызов вину не признает.