Мосгорсуд снял арест с облигаций экс-министра Абызова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить», ‒ сообщили в пресс-службе. Материалы дела направят на рассмотрение в тот же суд в ином составе.
Следствие ранее оценивало арестованные активы в рамках дела Абызова в 27 млрд руб. Мосгорсуд уже снял арест с недвижимости и ценных бумаг на 1 млрд руб.
Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям. Экс-министру также вменяют получении 32 млрд руб. от незаконной предпринимательской деятельности, отмывание преступных доходов, мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления. Абызов вину не признает.