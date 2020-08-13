«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования дела экс-министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о создании бывшим министром открытого правительства Михаилом Абызовым преступного сообщества, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следователи считают, что участники преступления похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб.
Экс-чиновнику и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции. В ближайшие дни фигуранты дела начнут ознакомление с материалами следствия, которых насчитывается более 400 томов, указывает издание со ссылкой на источник. Никто из фигурантов дела свою вину не признал.
По версии следствия, создателями организованного преступного сообщества являются экс-министр, а также заместитель генерального директора «Ру-кома» Максим Русаков и гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов. Следователи считают, что в 2012–2014 гг. Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками убедил акционеров ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) купить у них акции четырех компаний по завышенной цене. Ущерб от сделки составил 4 млрд руб. Деньги вывели на счета на Кипре.
Фигурантов также обвиняют в коммерческом подкупе на 78 млн руб. и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следователи полагают, что в компании СИБЭКО Абызов, будучи чиновником, заработал около 32 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Гагаринский суд 7 сентября начнет слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб., которые, по мнению надзорного ведомства, были получены незаконно. Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. В июле 2020 г. СК заявил о причастности Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию денег.