«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования дела экс-министра Абызова

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд 7 сентября начнет слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с Абызова в пользу государства более 32 млрд руб., которые, по мнению надзорного ведомства, были получены незаконно. Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. В июле 2020 г. СК заявил о причастности Абызова к коммерческому подкупу и отмыванию денег.