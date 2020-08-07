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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Ведомости

Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства более 32 млрд руб., которые незаконно получил бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Такой иск подан в Гагаринский районный суд Москвы, говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний. В заявлении ведомства сообщается о владении им «не менее пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».

В феврале 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб., говорится в заявлении. Эту сумму Генпрокуратура и требует изъять.

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Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Бывший министр не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных