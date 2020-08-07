Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
Генпрокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства более 32 млрд руб., которые незаконно получил бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Такой иск подан в Гагаринский районный суд Москвы, говорится в сообщении ведомства.
Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний. В заявлении ведомства сообщается о владении им «не менее пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».
В феврале 2018 г. Абызов заключил на Кипре два договора о продаже акций ОАО «Сибэко», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб., говорится в заявлении. Эту сумму Генпрокуратура и требует изъять.
Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям». Бывший министр не признает вину.