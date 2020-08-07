Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний. В заявлении ведомства сообщается о владении им «не менее пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами».