Суд изъял в пользу государства 32 млрд рублей Абызова
Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. экс-министра РФ по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», — сказано в сообщении.
Генпрокуратура требовала изъять у Абызова сумму, которую он, по данным следствия, получил в 2018 г. после заключения на Кипре двух договоров о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). На тот момент он еще занимал пост министра и не имел права вести предпринимательскую деятельность.
В марте 2019 г. Абызов был арестован. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 гг. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Согласно последнему решению суда, Абызов находится под арестом до 25 декабря 2020 г.