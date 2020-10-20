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Суд изъял в пользу государства 32 млрд рублей Абызова

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Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. экс-министра РФ по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворен иск прокуратуры в отношении Абызова», — сказано в сообщении.

Генпрокуратура требовала изъять у Абызова сумму, которую он, по данным следствия, получил в 2018 г. после заключения на Кипре двух договоров о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). На тот момент он еще занимал пост министра и не имел права вести предпринимательскую деятельность.

В марте 2019 г. Абызов был арестован. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 гг. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. Согласно последнему решению суда, Абызов находится под арестом до 25 декабря 2020 г.

Ранее по теме: Прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных