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СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл семьи экс-министра Абызова

Ведомости

Следственный комитет России направил в Италию запрос об аресте двух вилл в Тоскане стоимостью 2 млрд руб., принадлежащих семье экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщается на сайте ведомства.

«Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом», — сообщили в СК, отметив, что с Михаилом Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на находящееся в Италии имущество.

Как пояснили в СК, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited» (Кипр), которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l. (Италия). Одна из вилл зарегистрирована на указанное юридическое лицо, вторая зарегистрирована на сына экс-министра.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 г. Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям, в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. 

Ранее по теме: Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову и его сообщникам до 25 марта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных