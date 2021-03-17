СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл семьи экс-министра Абызова
Следственный комитет России направил в Италию запрос об аресте двух вилл в Тоскане стоимостью 2 млрд руб., принадлежащих семье экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщается на сайте ведомства.
«Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом», — сообщили в СК, отметив, что с Михаилом Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на находящееся в Италии имущество.
Как пояснили в СК, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited» (Кипр), которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l. (Италия). Одна из вилл зарегистрирована на указанное юридическое лицо, вторая зарегистрирована на сына экс-министра.
Ранее Мосгорсуд продлил арест Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 г. Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям, в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г.