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Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову и его сообщникам до 25 марта

Ведомости

Мосгорсуд продлил арест экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.  

«До 25 марта 2021 года Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Степанову Н.В., Русакову М.В., Пелипасову А.Н., Ильичёву  С.Н., Фрейденберг Г.А., Абызову М.А.», — сказал представитель суда. 

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Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в аппеляционной инстанции. 

В марте 2019 г. Абызов был арестован. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 гг. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. 

В октябре Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. Абызова. Генпрокуратура требовала изъять у Абызова сумму, которую он, по данным следствия, получил в 2018 г. после заключения на Кипре двух договоров о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). На тот момент он еще занимал пост министра и не имел права вести предпринимательскую деятельность.

Ранее по теме: Суд изъял в пользу государства 32 млрд рублей Абызова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных