Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову и его сообщникам до 25 марта

В марте 2019 г. Абызов был арестован. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 гг. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г.