Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову и его сообщникам до 25 марта
Мосгорсуд продлил арест экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.
«До 25 марта 2021 года Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Степанову Н.В., Русакову М.В., Пелипасову А.Н., Ильичёву С.Н., Фрейденберг Г.А., Абызову М.А.», — сказал представитель суда.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в аппеляционной инстанции.
В марте 2019 г. Абызов был арестован. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 гг. Кроме того, в конце сентября этого года прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г.
В октябре Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. Абызова. Генпрокуратура требовала изъять у Абызова сумму, которую он, по данным следствия, получил в 2018 г. после заключения на Кипре двух договоров о продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). На тот момент он еще занимал пост министра и не имел права вести предпринимательскую деятельность.