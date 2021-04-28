Песков прокомментировал данные о третьей волне коронавируса в России

По словам собеседников Bloomberg, заявления Кремля о контроле над ситуацией, которые звучат в последние месяцы, снизили спрос на вакцины: большая часть россиян не боится вируса. Издание отметило, что средний еженедельный показатель прироста заболеваемости в Москве сейчас на самом высоком уровне с января. Прирост заболеваемости в городе быстрее, чем в Великобритании с населением в пять раз больше, а число случаев заражения за сутки по России застопорилось на отметке примерно в 9000 при показателе около 30 000 случаев в декабре.