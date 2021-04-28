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Песков прокомментировал данные о третьей волне коронавируса в России

Ведомости

Неофициальной статистики правительства по коронавирусу нет и не может быть, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg.

Ранее издание сообщило со ссылкой на двух анонимных чиновников, что, согласно неофициальной статистике правительства, в России началась третья волна коронавируса.

«Ни о какой второй бухгалтерии речи идти не может. Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», — сказал Песков. На вопрос, можно ли говорить о начале третьей волны коронавируса в России, Песков ответил: «Нет. Вы цифры видите, они доступны все».

По словам собеседников Bloomberg, заявления Кремля о контроле над ситуацией, которые звучат в последние месяцы, снизили спрос на вакцины: большая часть россиян не боится вируса. Издание отметило, что средний еженедельный показатель прироста заболеваемости в Москве сейчас на самом высоком уровне с января. Прирост заболеваемости в городе быстрее, чем в Великобритании с населением в пять раз больше, а число случаев заражения за сутки по России застопорилось на отметке примерно в 9000 при показателе около 30 000 случаев в декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных