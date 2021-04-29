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В США задержали россиянина по делу об отмывании около $336 млн

Ведомости

В США 27 апреля задержали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по подозрению в отмывании денег, сообщает Reuters.

Предполагается, что Стерлингов является основным руководителем сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи могут анонимизировать криптовалюту. Согласно заявлению специального агента Налоговой службы США Девона Беккета, сервис используется для торговли в теневом интернете. По его словам, через Bitcoin Fog было отправлено более 1,2 млн биткойнов на сумму около $336 млн.

Из материалов базы суда столичного округа Колумбия следует, что Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 г. по 26 апреля 2021 г., сообщает ТАСС.

Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет по двум пунктам обвинения и штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных