В США задержали россиянина по делу об отмывании около $336 млн
В США 27 апреля задержали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по подозрению в отмывании денег, сообщает Reuters.
Предполагается, что Стерлингов является основным руководителем сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи могут анонимизировать криптовалюту. Согласно заявлению специального агента Налоговой службы США Девона Беккета, сервис используется для торговли в теневом интернете. По его словам, через Bitcoin Fog было отправлено более 1,2 млн биткойнов на сумму около $336 млн.
Из материалов базы суда столичного округа Колумбия следует, что Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 г. по 26 апреля 2021 г., сообщает ТАСС.
Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет по двум пунктам обвинения и штраф.