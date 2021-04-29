В США задержали россиянина по делу об отмывании около $336 млн

Предполагается, что Стерлингов является основным руководителем сервиса Bitcoin Fog, с помощью которого пользователи могут анонимизировать криптовалюту. Согласно заявлению специального агента Налоговой службы США Девона Беккета, сервис используется для торговли в теневом интернете. По его словам, через Bitcoin Fog было отправлено более 1,2 млн биткойнов на сумму около $336 млн.