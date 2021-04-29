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СК возбудил дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника военнослужащим Красной армии в чешском Брно, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По данным следствия, 21 апреля 2021 года неустановленные лица нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно Чешской Республики», — говорится в сообщении СК.

Памятник был установлен в 1955 г. в честь освобождения города от немецких войск, отметили ведомстве.

«Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, направленные на установление причастных к этому преступлению», — добавили в пресс-службе.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.

Ранее по теме: В Кремле заявили, что не будут терпеть действия Чехии в адрес России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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