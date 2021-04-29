СК возбудил дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника военнослужащим Красной армии в чешском Брно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). По данным следствия, 21 апреля 2021 года неустановленные лица нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, находящегося на Моравской площади в городе Брно Чешской Республики», — говорится в сообщении СК.
Памятник был установлен в 1955 г. в честь освобождения города от немецких войск, отметили ведомстве.
«Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, направленные на установление причастных к этому преступлению», — добавили в пресс-службе.
Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. В связи с этим была произведена взаимная высылка дипломатов между странами.