В Кремле заявили, что не будут терпеть действия Чехии в адрес России

«То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.