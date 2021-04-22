Чехия и Россия уравнивают дипотношения

Чехия потребовала снизить количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешской дипмиссии в Москве. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Такая мера была принята после того, как Россия не выполнила условия чешского ультиматума. Прага требовала от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов, которых российские власти выслали из страны в ответ на более раннюю высылку 18 российских дипломатов. Это произошло после обвинений Чехии в адрес российской военной разведки в диверсии против склада боеприпасов в 2014 г.