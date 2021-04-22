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Чехия и Россия уравнивают дипотношения

Количество дипработников в посольствах обоих стран может сократиться до минимума
Глеб Мишутин
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька пока продолжит работу в России /Александр Щербак / ТАСС

Чехия потребовала снизить количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешской дипмиссии в Москве. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Такая мера была принята после того, как Россия не выполнила условия чешского ультиматума. Прага требовала от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов, которых российские власти выслали из страны в ответ на более раннюю высылку 18 российских дипломатов. Это произошло после обвинений Чехии в адрес российской военной разведки в диверсии против склада боеприпасов в 2014 г.

По данным МИД Чехии на 22 апреля, персонал российского посольства в Праге составляют 27 дипломатов и 67 техслужащих. С чешской стороны в Москве работают всего пять дипломатов и 19 техслужащих. После сокращения, отмечает «РИА Новости», 22 российских дипломата вышлют из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных