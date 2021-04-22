Чехия и Россия уравнивают дипотношения

Чехия и Россия уравнивают дипотношенияКоличество дипработников в посольствах обоих стран может сократиться до минимума
Чехия потребовала снизить количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешской дипмиссии в Москве. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Такая мера была принята после того, как Россия не выполнила условия чешского ультиматума. Прага требовала от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов, которых российские власти выслали из страны в ответ на более раннюю высылку 18 российских дипломатов. Это произошло после обвинений Чехии в адрес российской военной разведки в диверсии против склада боеприпасов в 2014 г.
По данным МИД Чехии на 22 апреля, персонал российского посольства в Праге составляют 27 дипломатов и 67 техслужащих. С чешской стороны в Москве работают всего пять дипломатов и 19 техслужащих. После сокращения, отмечает «РИА Новости», 22 российских дипломата вышлют из страны.