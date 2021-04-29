Франция может возобновить прием иностранных туристов с 9 июня
Франция может возобновить прием иностранных туристов, имеющих санитарный сертификат, с 9 июня. Об этом сообщает газета Nice Matin со ссылкой на график отмены ограничений, озвученный президентом страны Эммануэлем Макроном.
По словам президента Франции, ограничения будут сниматься в три этапа. На первом, с 3 мая, будут разрешены поездки между регионами, на втором, с 19 мая — комендантский будет перенесен, откроются магазины, летние веранды, а также музеи, кинотеатры и театры с ограниченным числом посетителей.
Третий этап, начинающийся 19 мая, подразумевает разрешение массовых культурных и спортивных мероприятий. С 9 июня комендантский час будет начинаться с 23:00 и откроются кафе, рестораны и конференц-залы, а также спортивные объекты. «С этого дня предусматривается прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата», — говорится в публикации.
Наконец, 30 июня комендантский час будет отменен по всей Франции.
Ранее также входящие в ЕС Болгария и Кипр сообщили, что разрешат въезд привитых иностранных туристов с 1 и 10 мая соответственно. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что Евросоюз в целом будет открыт для российских туристов с осени 2021 г. или с начала 2022 г.