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Франция может возобновить прием иностранных туристов с 9 июня

Ведомости

Франция может возобновить прием иностранных туристов, имеющих санитарный сертификат, с 9 июня. Об этом сообщает газета Nice Matin со ссылкой на график отмены ограничений, озвученный президентом страны Эммануэлем Макроном.

По словам президента Франции, ограничения будут сниматься в три этапа. На первом, с 3 мая, будут разрешены поездки между регионами, на втором, с 19 мая — комендантский будет перенесен, откроются магазины, летние веранды, а также музеи, кинотеатры и театры с ограниченным числом посетителей. 

Третий этап, начинающийся 19 мая, подразумевает разрешение массовых культурных и спортивных мероприятий. С 9 июня комендантский час будет начинаться с 23:00 и откроются кафе, рестораны и конференц-залы, а также спортивные объекты. «С этого дня предусматривается прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата», — говорится в публикации.

Наконец, 30 июня комендантский час будет отменен по всей Франции.

Ранее также входящие в ЕС Болгария и Кипр сообщили, что разрешат въезд привитых иностранных туристов с 1 и 10 мая соответственно. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что Евросоюз в целом будет открыт для российских туристов с осени 2021 г. или с начала 2022 г.

Ранее по теме: Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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