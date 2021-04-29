Франция может возобновить прием иностранных туристов с 9 июня

Ранее также входящие в ЕС Болгария и Кипр сообщили, что разрешат въезд привитых иностранных туристов с 1 и 10 мая соответственно. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что Евросоюз в целом будет открыт для российских туристов с осени 2021 г. или с начала 2022 г.