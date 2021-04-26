Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам

До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин, вступивший в силу сегодня, 26 апреля. Жителям островного государства в течение дух недель будет разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения, а с 21.00 до 05.00 будет действовать комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только навынос и на доставку.