Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам
Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V». Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, передает Кипрское агентство новостей (CNA).
«С 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли (включая Россию. — Прим. ред.), будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом», — сказал Пердиос.
До 10 мая на Кипре действует самый жестокий с начала пандемии карантин, вступивший в силу сегодня, 26 апреля. Жителям островного государства в течение дух недель будет разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения, а с 21.00 до 05.00 будет действовать комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только навынос и на доставку.
Любые групповые занятия детей на две недели запрещены, для обучения и тренировок разрешается собираться не больше, чем двум обучаемым, а также преподавателю. Занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены в группах не более двух человек.
Кроме того, на Кипре до 10 мая запрещены собрания, частные и общественные мероприятия, за исключением пасхального воскресенья 2 мая, когда будет разрешено собираться членам не более двух семей в числе не более 10 человек. Тот же лимит установлен для свадеб, крещений и похорон.