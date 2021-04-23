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На Кипре введут жесткий карантин на две недели

Ведомости

На Кипре с 26 апреля по 9 мая введут жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняло правительство страны.

Локдаун в островном государстве будет действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. Он включает комендантский час с 21:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, а также обращений в медицинские учреждения. Для выхода из дома киприотам придется получать разрешение по СМС, причем в день доступно одно разрешение. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только на вынос и доставку. Полностью приостановлена деятельность игорных и букмекерских компаний.

Школы и любые групповые занятия детей будут запрещены, для обучения и тренировок разрешается собираться не больше, чем двум обучаемым, а также преподавателю. Занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены в группах не более двух человек.

Кроме того, на Кипре до 10 мая будут запрещены собрания, частные и общественные мероприятия, за исключением пасхального воскресенья 2 мая, когда будет разрешено собираться членам не более двух семей в числе не более 10 человек. Тот же лимит установлен для свадеб, крещений и похорон.

«С 10 мая 2021 г. вышеуказанные меры будут отменены, в тех местах, где есть скопление людей (рестораны, фитнес, розничные, театры и т. д.), посетители должны иметь отрицательный экспресс-тест или соответствующий ПЦР, сделанный за 72 часа, или быть вакцинированными», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Кипра.

В то же время информации об ограничениях для въезда иностранцев не публиковалось. Россияне, в частности, с 1 апреля могут посещать Кипр без прохождения карантина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных