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Суд продлил арест Сафронову на два месяца по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы до 7 июля продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

На продлении ареста, срок которого истекал 7 мая, ранее настаивала сторона гособвинения. 7 июля исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».

Защита просила суд выбрать ему любую меру пресечения, не связанную с арестом. В том числе, предоставила 447 поручительств тех, кто уверен, что в случае освобождения Сафронова он не скроется от следствия. Среди подписавших — главреды «Коммерсанта», «Новой газеты» и «Ведомостей» Владимир Желонкин, Дмитрий Муратов, Андрей Шмаров, их заместители и другие.

На заседание не смог приехать один из защитников Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Ранее сегодня в Москве к нему в гостиницу пришли сотрудники ФСБ с обыском, его задержали. Павлову вменяют разглашение данных предварительного следствия, пишет РБК.

В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.

Ранее по теме: Задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК Иван Павлов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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