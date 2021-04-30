Суд продлил арест Сафронову на два месяца по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы до 7 июля продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
На продлении ареста, срок которого истекал 7 мая, ранее настаивала сторона гособвинения. 7 июля исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».
Защита просила суд выбрать ему любую меру пресечения, не связанную с арестом. В том числе, предоставила 447 поручительств тех, кто уверен, что в случае освобождения Сафронова он не скроется от следствия. Среди подписавших — главреды «Коммерсанта», «Новой газеты» и «Ведомостей» Владимир Желонкин, Дмитрий Муратов, Андрей Шмаров, их заместители и другие.
На заседание не смог приехать один из защитников Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Ранее сегодня в Москве к нему в гостиницу пришли сотрудники ФСБ с обыском, его задержали. Павлову вменяют разглашение данных предварительного следствия, пишет РБК.
В середине декабря «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.