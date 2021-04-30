Задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК Иван Павлов
Руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов задержан в Москве, говорится в Telegram-канале проекта со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова. Павлов участвует в делах бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом).
По данным Смирнова, в доме Павлова проводится обыск, адвоката задержали сотрудники ФСБ. Информацию о задержании также подтвердили ТАСС и «Интерфаксу» в пресс-службе «Команды 29».
Павлову вменяют статью 310 УК — разглашение данных предварительного следствия, пишет РБК.