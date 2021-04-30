Умер бывший сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году закончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». Трудовой путь начинал старшим техником новосибирского завода «Электросигнал». В 1992 г. был назначен замдиректора департамента мэра Новосибирска, в 2000-х перешел работать в новосибирскую администрацию.