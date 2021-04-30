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Умер бывший сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов

Ведомости

Экс председатель Новосибирского областного Совета депутатов, бывший член Совфеда от Новосибирской области Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет, сообщается на сайте правительства региона.

Соболезнования в связи со смертью Беспаликова выразил губернатор Андрей Травников. «Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас», — сказал он.

Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году закончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». Трудовой путь начинал старшим техником новосибирского завода «Электросигнал». В 1992 г. был назначен замдиректора департамента мэра Новосибирска, в 2000-х перешел работать в новосибирскую администрацию.

С декабря 2005 г. был председателем Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 г. представителем Совфеда от Новосибирской области. Был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998 г.), Орден Почёта (2008 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных