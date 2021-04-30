Умер бывший сенатор от Новосибирской области Алексей Беспаликов
Экс председатель Новосибирского областного Совета депутатов, бывший член Совфеда от Новосибирской области Алексей Беспаликов скончался в возрасте 73 лет, сообщается на сайте правительства региона.
Соболезнования в связи со смертью Беспаликова выразил губернатор Андрей Травников. «Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас», — сказал он.
Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году закончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». Трудовой путь начинал старшим техником новосибирского завода «Электросигнал». В 1992 г. был назначен замдиректора департамента мэра Новосибирска, в 2000-х перешел работать в новосибирскую администрацию.
С декабря 2005 г. был председателем Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 г. представителем Совфеда от Новосибирской области. Был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998 г.), Орден Почёта (2008 г.).