Суд признал свидетеля по делу Ефремова виновным в даче ложных показаний

Дела в отношении свидетелей были возбуждены в ноябре прошлого года. Бадасян утверждал во время процесса по делу о ДТП, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Еще один обвиняемый, Андрей Гаев, заявлял, что актер находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве. Наконец, свидетель Илья Бабиков заявлял, что вместе с другом вывел актера с водительского сиденья сразу после ДТП.