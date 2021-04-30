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Суд признал свидетеля по делу Ефремова виновным в даче ложных показаний

Ведомости

Пресненский суд Москвы признал виновным Тевана Бадасяна в даче ложных показаний по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Это первый из трех свидетелей защиты, осужденных по этому обвинению.

«Бадасян Т.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ», — сообщили в суде. Из его зарплаты 10% будут идти в доход государства».

Дела в отношении свидетелей были возбуждены в ноябре прошлого года. Бадасян утверждал во время процесса по делу о ДТП, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Еще один обвиняемый, Андрей Гаев, заявлял, что актер находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве. Наконец, свидетель Илья Бабиков заявлял, что вместе с другом вывел актера с водительского сиденья сразу после ДТП.

В итоге утверждения трех свидетелей противоречили собранным судом доказательствам. После проверки полиция возбудила в отношении свидетелей уголовные дела. Все трое находились под подпиской о невыезде.

В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, что 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего.

Ранее по теме: Трое обвиняемых в даче ложных показаний по делу Ефремова предстанут перед судом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных