Суд признал свидетеля по делу Ефремова виновным в даче ложных показаний
Пресненский суд Москвы признал виновным Тевана Бадасяна в даче ложных показаний по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Это первый из трех свидетелей защиты, осужденных по этому обвинению.
«Бадасян Т.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ», — сообщили в суде. Из его зарплаты 10% будут идти в доход государства».
Дела в отношении свидетелей были возбуждены в ноябре прошлого года. Бадасян утверждал во время процесса по делу о ДТП, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Еще один обвиняемый, Андрей Гаев, заявлял, что актер находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве. Наконец, свидетель Илья Бабиков заявлял, что вместе с другом вывел актера с водительского сиденья сразу после ДТП.
В итоге утверждения трех свидетелей противоречили собранным судом доказательствам. После проверки полиция возбудила в отношении свидетелей уголовные дела. Все трое находились под подпиской о невыезде.
В сентябре 2020 г. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, что 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего.