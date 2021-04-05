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Трое обвиняемых в даче ложных показаний по делу Ефремова предстанут перед судом

Ведомости

Трое свидетелей, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова, предстанут перед судом, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод"), — цитирует ТАСС Волк.

Дела в отношении свидетелей были возбуждены в ноябре прошлого года. Ранее один из свидетелей по делу Ефремова Андрей Гаев заявлял, что актер находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве. Другой свидетель Илья Бабиков заявлял, что вместе с другом вывел актера с водительского сиденья сразу после ДТП.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, что 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего.

Ранее по теме: МВД возбудило уголовные дела против трех свидетелей по делу Ефремова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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