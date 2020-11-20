МВД возбудило уголовные дела против трех свидетелей по делу Ефремова
МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде по делу актера Михаила Ефремова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ) в Пресненском районном суде города Москвы», — цитирует ТАСС Волк. Отмечается, свидетели были допрошены по ходатайству адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП. Суд установил, 8 июня автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября после того, как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.