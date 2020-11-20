МВД возбудило уголовные дела против трех свидетелей по делу Ефремова

Ранее один из свидетелей по делу Ефремова Андрей Гаев заявлял, что актер находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве. Другой свидетель Илья Бабиков заявлял, что вместе с другом вывел актера с водительского сиденья сразу после ДТП.