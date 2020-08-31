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Третий свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Ведомости

Актер Михаил Ефремов находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве, заявил третий свидетель по делу Андрей Гаев, передает ТАСС.

«Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек. Лишь потом я понял, что это Ефремов», ‒ сказал Гаев.

Ранее второй свидетель по делу Ефремова Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказала принять ходатайство.

Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Следствие считает, что Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных