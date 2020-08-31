Третий свидетель заявил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов находился на месте пассажира во время смертельной аварии на Смоленской площади в Москве, заявил третий свидетель по делу Андрей Гаев, передает ТАСС.
«Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек. Лишь потом я понял, что это Ефремов», ‒ сказал Гаев.
Ранее второй свидетель по делу Ефремова Теван Бадасян заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий человек в бейсболке». Сам Ефремов допускает, что мог не находиться на водительском месте при ДТП и попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла, однако судья отказала принять ходатайство.
Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Следствие считает, что Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от своих слов. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».