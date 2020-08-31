Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Перед аварией в машину актера Михаила Ефремова сел мужчина, заявил второй свидетель защиты Теван Бадасян, передает ТАСС.
«Я видел, как в машину Jeep Cherokee с номером 808 сел высокий человек в бейсболке. Рост его был около двух метров», – сказал Бадасян. По его словам, человек сел в машину Ефремова в Плотниковом переулке, где покупал сигареты.
Ранее Ефремов попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, чтобы доказать, что в момент аварии его не было за рулем. Актер допускает, что мог находиться в момент ДТП на пассажирском кресле, однако однозначно этого не утверждает. Судья Пресненского суда Елена Абрамова отклонила ходатайство о биологической экспертизе.
По данным следствия, 8 июня в Москве Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.