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Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Ведомости

Перед аварией в машину актера Михаила Ефремова сел мужчина, заявил второй свидетель защиты Теван Бадасян, передает ТАСС.

«Я видел, как в машину Jeep Cherokee с номером 808 сел высокий человек в бейсболке. Рост его был около двух метров», – сказал Бадасян. По его словам, человек сел в машину Ефремова в Плотниковом переулке, где покупал сигареты.

Ранее Ефремов попросил суд провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, чтобы доказать, что в момент аварии его не было за рулем. Актер допускает, что мог находиться в момент ДТП на пассажирском кресле, однако однозначно этого не утверждает. Судья Пресненского суда Елена Абрамова отклонила ходатайство о биологической экспертизе.

По данным следствия, 8 июня в Москве Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов рассказал судье о «последнем желании»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных