Ефремов рассказал судье о «последнем желании»
Актер Михаил Ефремов назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своего автомобиля на заседании Пресненского районного суда Москвы, сообщает ТАСС.
«Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», – сказал Ефремов, добавив, что его «приговорили к казни» 9 июня, «когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине».
Исследование лобового стекла поможет понять, был ли актер за рулем в момент смертельного ДТП, объяснили адвокаты Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. Если экспертиза покажет, что артист находился за рулем, он готов будет признать свою вину, сказал Пашаев. Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.
По данным следствия, 8 июня в Москве Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.