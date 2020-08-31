Ефремов рассказал судье о «последнем желании»

«Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», – сказал Ефремов, добавив, что его «приговорили к казни» 9 июня, «когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине».