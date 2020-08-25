Пресненский суд опроверг продажу билетов на процесс по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу актера Михаила Ефремова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Информация, распространённая в сети Интернет о продаже судом каких-либо билетов является недостоверной», — говорится в сообщении. Там добавили, что рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова идет в открытом режиме.
Ранее на сайте объявлений авито Avito появилось предложение купить билеты на заседания по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы. Пользователь с ником Изабелла предлагал за 500 000 руб. провести всех желающих на «первый ряд». Сейчас объявление удалено с сайта.
Суд рассматривает уголовное дело против Ефремова. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Следствие считает, что Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.