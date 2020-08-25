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Пресненский суд опроверг продажу билетов на процесс по делу Ефремова

Ведомости

Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу актера Михаила Ефремова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Информация, распространённая в сети Интернет о продаже судом каких-либо билетов является недостоверной», — говорится в сообщении. Там добавили, что рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова идет в открытом режиме.

Ранее на сайте объявлений авито Avito появилось предложение купить билеты на заседания по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы. Пользователь с ником Изабелла предлагал за 500 000 руб. провести всех желающих на «первый ряд». Сейчас объявление удалено с сайта.

/Скриншот ТАСС

Суд рассматривает уголовное дело против Ефремова. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Следствие считает, что Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных