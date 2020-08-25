Пресненский суд опроверг продажу билетов на процесс по делу Ефремова

Суд рассматривает уголовное дело против Ефремова. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Следствие считает, что Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.