Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом
Актер Михаил Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил порталу «360» сам Пашаев, уточнив, что у актера могут появиться и другие адвокаты.
«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», ‒ сказал собеседник агентства. По его словам, в момент отказа Ефремова от защиты Пашаева артист не сомневался в версии защитника о том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего.
Ранее Пресненский суд Москвы дал Ефремову неделю на поиск адвоката, отложив заседание по делу на 31 августа. Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». При этом Пашаева и Шаргородскую хотел оставить в качестве консультантов.
По данным следствия, 8 июня в Москве Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Позже Пашаев заявил, что Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что ничего не помнит.