Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», ‒ сказал собеседник агентства. По его словам, в момент отказа Ефремова от защиты Пашаева артист не сомневался в версии защитника о том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего.