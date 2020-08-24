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Ефремов вновь назначил Пашаева своим адвокатом

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Актер Михаил Ефремов вновь заключил соглашение о своей защите с адвокатом Эльманом Пашаевым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил порталу «360» сам Пашаев, уточнив, что у актера могут появиться и другие адвокаты.

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», ‒ сказал собеседник агентства. По его словам, в момент отказа Ефремова от защиты Пашаева артист не сомневался в версии защитника о том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего.

Ранее Пресненский суд Москвы дал Ефремову неделю на поиск адвоката, отложив заседание по делу на 31 августа. Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, объяснив, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее». При этом Пашаева и Шаргородскую хотел оставить в качестве консультантов.

Ранее по теме: Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа

По данным следствия, 8 июня в Москве Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Позже Пашаев заявил, что Ефремов отказался от признания вины в смертельном ДТП из-за того, что ничего не помнит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных