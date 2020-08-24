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Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа

Ведомости

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 31 августа. Артисту дали неделю на поиск адвоката, сообщает «РИА Новости».

«Отложить на 31 августа, на 11.00», – сказала судья Елена Абрамова.

На заседание сегодня Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Судья заявила, что не может рассмотреть прозвучавшую просьбу без участия адвокатов. После заседания Ефремова привезли домой.

Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Ефремов пояснил, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее», а действующие, по его словам, останутся в качестве консультантов.

Ефремов обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов решил сменить адвокатов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных