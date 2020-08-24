Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 31 августа. Артисту дали неделю на поиск адвоката, сообщает «РИА Новости».
«Отложить на 31 августа, на 11.00», – сказала судья Елена Абрамова.
На заседание сегодня Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Судья заявила, что не может рассмотреть прозвучавшую просьбу без участия адвокатов. После заседания Ефремова привезли домой.
Ранее Ефремов решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Ефремов пояснил, что намерен нанять других защитников, которые будут «посильнее», а действующие, по его словам, останутся в качестве консультантов.
Ефремов обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.