14 волонтеров заблокированы в каньоне в Турции, один человек погиб

Группа волонтеров прибыла из Стамбула в этот район для обучения поисково-спасательным работам и проведения мероприятий в каньоне. В нее входят 12 профессиональных альпинистов и два любителя. Около 09:00 мск 18 октября группа отправилась пешком из квартала Ешильдере уезда Сютчюлер к Язылы-Каньону. Волонтеры планировали выйти из каньона ночью, но известий от них не было. Около 12:00 мск 19 октября в Центр экстренных вызовов поступило сообщение о пропаже группы. В район были направлены специалисты агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), Жандармской поисково-спасательной службы, поисково-спасательной службы муниципалитета Ыспарты и Национальной медицинской спасательной команды (UMKE).