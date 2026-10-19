Бюджет Минкульта на 2027–2029 годы составит 709,3 млрд рублей

В мае Счетная палата РФ выявила проблемы с планированием и исполнением бюджетных расходов в сфере культуры. В 2025 г. Минкультуры не использовало 2,9 млрд руб., зарезервированные на реализацию положений послания президента Федеральному Собранию по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. При этом Минкультуры в 2025 г. исполнило расходы на уровне 99,6% – 203,4 млрд руб. Это выше показателей кассового исполнения за предыдущие пять лет. В 2024 г. показатель составлял 94,3%, в 2023 г. – 97,7%, в 2022 г. – 98,9%, в 2021 г. – 98,6%.