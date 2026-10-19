Бюджет Минкульта на 2027–2029 годы составит 709,3 млрд рублей
Финансирование министерства культуры России в рамках государственных программ на 2027–2029 гг. составит около 709,3 млрд руб. Об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По ее словам, одним из приоритетов станет поддержка регионов. На эти цели предусмотрено 16 субсидий общим объемом 129,6 млрд руб., шесть из которых включены в национальный проект «Семья».
Отдельным направлением расходов является поддержка отечественного кинематографа. На нее планируется выделить 47,8 млрд руб. Как отметила Любимова, финансирование должно обеспечить выполнение показателей государственной программы и способствовать увеличению доли российских картин в национальном прокате. Глава Минкультуры подчеркнула, что финансирование позволит увеличить долю зрителей российских фильмов в отечественном прокате до 56%.
5 августа председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Ведомостям» сказала, что снижение требований к реставрации зданий с объектами культурного наследия (ОКН) сэкономило бюджету 2 трлн руб. Прежде действовали правила, когда для любых работ с ОКН, например, в многоквартирном доме, требовались дополнительные проверки.
В мае Счетная палата РФ выявила проблемы с планированием и исполнением бюджетных расходов в сфере культуры. В 2025 г. Минкультуры не использовало 2,9 млрд руб., зарезервированные на реализацию положений послания президента Федеральному Собранию по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. При этом Минкультуры в 2025 г. исполнило расходы на уровне 99,6% – 203,4 млрд руб. Это выше показателей кассового исполнения за предыдущие пять лет. В 2024 г. показатель составлял 94,3%, в 2023 г. – 97,7%, в 2022 г. – 98,9%, в 2021 г. – 98,6%.
«Ведомости» писали, что в 2025 г. Минкультуры восстановило 29 ОКН в 19 регионах, а в 2026 г. запланировано восстановление еще 25 ОКН. Любимова сообщала, что у инвесторов есть возможность получить льготный кредит на реставрационные работы и разработку проектной документации. Для привлечения инвесторов к проектам по сохранению ОКН разработана платформа «наследие.дом.рф». Там размещена информация более чем о 2000 ОКН, которые предлагаются инвесторам.