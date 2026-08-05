Изменение правил реставрации памятников сэкономило бюджету 2 трлн рублей
Снижение требований к реставрации зданий с объектами культурного наследия (ОКН) сэкономило бюджету 2 трлн руб. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Ведомостям».
Прежде действовали правила, когда для любых работ с ОКН, например, в многоквартирном доме, требовались дополнительные проверки.
«Мы изменили подходы и законодательно закрепили, что работы, затрагивающие части здания, обладающие культурной и исторической ценностью, будут выполняться с учетом сохранения таких объектов, с проведением историко-культурной экспертизы», – сказала она.
При этом иные работы, например, ремонт кровли, водопроводных сетей, теперь выполняются без дополнительных ограничений, с уведомлением органов охраны культурного наследия: «Это позволило нам сэкономить огромные финансовые средства – более 2 трлн руб.».
«Ведомости» писали, что в 2025 г. Минкультуры восстановило 29 объектов культурного наследия (ОКН) в 19 регионах, а в 2026 г. запланировано восстановление еще 25 ОКН. Министр культуры Ольга Любимова сообщала, что у инвесторов есть возможность получить льготный кредит на реставрационные работы и разработку проектной документации. Для привлечения инвесторов к проектам по сохранению ОКН разработана платформа «наследие.дом.рф». Там размещена информация более чем о 2000 ОКН, которые предлагаются инвесторам.