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Главная / Экономика /

Изменение правил реставрации памятников сэкономило бюджету 2 трлн рублей

Ведомости

Снижение требований к реставрации зданий с объектами культурного наследия (ОКН) сэкономило бюджету 2 трлн руб. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Ведомостям».

Прежде действовали правила, когда для любых работ с ОКН, например, в многоквартирном доме, требовались дополнительные проверки.

«Мы изменили подходы и законодательно закрепили, что работы, затрагивающие части здания, обладающие культурной и исторической ценностью, будут выполняться с учетом сохранения таких объектов, с проведением историко-культурной экспертизы», – сказала она.

«Приятно, когда объект культурного наследия живет»

Стиль жизни / Интервью

При этом иные работы, например, ремонт кровли, водопроводных сетей, теперь выполняются без дополнительных ограничений, с уведомлением органов охраны культурного наследия: «Это позволило нам сэкономить огромные финансовые средства – более 2 трлн руб.».

«Ведомости» писали, что в 2025 г. Минкультуры восстановило 29 объектов культурного наследия (ОКН) в 19 регионах, а в 2026 г. запланировано восстановление еще 25 ОКН. Министр культуры Ольга Любимова сообщала, что у инвесторов есть возможность получить льготный кредит на реставрационные работы и разработку проектной документации. Для привлечения инвесторов к проектам по сохранению ОКН разработана платформа «наследие.дом.рф». Там размещена информация более чем о 2000 ОКН, которые предлагаются инвесторам.

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