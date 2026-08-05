Изменение правил реставрации памятников сэкономило бюджету 2 трлн рублей

«Ведомости» писали, что в 2025 г. Минкультуры восстановило 29 объектов культурного наследия (ОКН) в 19 регионах, а в 2026 г. запланировано восстановление еще 25 ОКН. Министр культуры Ольга Любимова сообщала, что у инвесторов есть возможность получить льготный кредит на реставрационные работы и разработку проектной документации. Для привлечения инвесторов к проектам по сохранению ОКН разработана платформа «наследие.дом.рф». Там размещена информация более чем о 2000 ОКН, которые предлагаются инвесторам.