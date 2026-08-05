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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Лилия Гумерова: «Приятно, когда объект культурного наследия живет»

Глава комитета Совфеда по науке и культуре – об охране истории и вложениях в ее долгую жизнь
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объекты культурного наследия (ОКН) – это живая связь между прошлым и будущим страны, которое может приносить пользу населенным пунктам: привлекать туристов, менять облик территорий, сохраняя при этом национальную идентичность. К сожалению, сфера сохранения ОКН сталкивается с рядом системных вызовов. Значительная часть памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, а потенциальные инвесторы нередко сталкиваются с избыточными административными барьерами для развития территорий. Накладывается и проблема дефицита кадров – традиции уникальной российской реставрационной школы нужно не просто сохранить, но и приумножить.

В интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, что делают законодатели для сохранения объектов культурного наследия, как регионы смогут активнее включиться в эту работу и каких именно кадров не хватает в отрасли.

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