Объекты культурного наследия (ОКН) – это живая связь между прошлым и будущим страны, которое может приносить пользу населенным пунктам: привлекать туристов, менять облик территорий, сохраняя при этом национальную идентичность. К сожалению, сфера сохранения ОКН сталкивается с рядом системных вызовов. Значительная часть памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, а потенциальные инвесторы нередко сталкиваются с избыточными административными барьерами для развития территорий. Накладывается и проблема дефицита кадров – традиции уникальной российской реставрационной школы нужно не просто сохранить, но и приумножить.