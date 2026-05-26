Счетная палата выявила неэффективное планирование расходов Минкультуры

Счетная палата выявила неэффективное планирование расходов МинкультурыСредства в размере 2,9 млрд рублей оказались не востребованы
Счетная палата РФ выявила проблемы с планированием и исполнением бюджетных расходов в сфере культуры. В 2025 г. Минкультуры не использовало 2,9 млрд руб., зарезервированные на реализацию положений послания президента Федеральному Собранию по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Средства в полном объеме перераспределили на другие цели, говорится в заключении ведомства.
«Отмечены риски неисполнения аналогичных расходов в 2026 г.», – пояснили аудиторы.
Счетная палата отметила и невостребованность части средств, выделенных Минкультуры из резервных фондов правительства. По ряду направлений финансирование остается неосвоенным уже три года подряд – деньги возвращаются в федеральный бюджет, после чего вновь выделяются на те же цели.
Проверка также показала недостаточные меры по сокращению дебиторской задолженности. За год ее объем снизился лишь на 1,8% и на 1 января 2026 г. составил 49,4 млрд руб. При этом долгосрочная дебиторская задолженность выросла в девять раз, а просроченная – в 5,5 раза.
Кроме того, Счетная палата предупредила о рисках неполного кассового освоения субсидий, предусмотренных в 2026 г. Средства направлены на поддержку работников культуры, переезжающих в малонаселенные пункты по программе «Земский работник культуры», создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орловской области, реализацию программы «Пушкинская карта» и другие направления.
При этом Минкультуры в 2025 г. исполнило расходы на уровне 99,6% – 203,4 млрд руб. Это выше показателей кассового исполнения за предыдущие пять лет. В 2024 г. показатель составлял 94,3%, в 2023 г. – 97,7%, в 2022 г. – 98,9%, в 2021 г. – 98,6%.
8 мая министр культуры Ольга Любимова сообщала «Ведомостям», что в 2025 г. министерство восстановило более 20 объектов культурного наследия в различных регионах России. До конца текущего года также запланированы работы еще на 25 объектах.