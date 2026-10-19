Зеленский назвал сроки проведения выборов на Украине после конца конфликта

«Нам понадобится полгода, полгода после окончания этой войны, чтобы подготовиться к выборам», – ответил украинский лидер. По словам Зеленского, за это время власти смогут адаптировать законодательство и подготовить меры безопасности. Это необходимо, чтобы право голоса могли реализовать в том числе украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, уточнил глава государства.