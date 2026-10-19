Зеленский назвал сроки проведения выборов на Украине после конца конфликта
Украине потребуется шесть месяцев после окончания войны для подготовки и проведения выборов. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News.
Журналистка Кристен Уэлкер спросила Зеленского, готов ли он покинуть пост на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Она также напомнила о его словах о возможности проведения выборов при условии 60 дней мира.
«Нам понадобится полгода, полгода после окончания этой войны, чтобы подготовиться к выборам», – ответил украинский лидер. По словам Зеленского, за это время власти смогут адаптировать законодательство и подготовить меры безопасности. Это необходимо, чтобы право голоса могли реализовать в том числе украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, уточнил глава государства.
11 октября Зеленский заявил, что выбор лидера – дело украинского народа, и назвал проведение выборов в период боевых действий сложной задачей. Он также отметил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие.
10 октября Трамп сообщил, что Украине пришло время сменить президента. По словам Трампа, Зеленский «мог много раз урегулировать конфликт, но предпочитает этого не делать».