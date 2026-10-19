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Рубио объяснил решение Трампа ослабить санкции против российского дизеля

Анна Виноградова
Department of State / Flickr
Department of State / Flickr

Президент США Дональд Трамп принял решение временно смягчить санкции в отношении российского дизельного топлива исходя из интересов американской экономики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

«Президент принял это решение не потому, что оно плохо для Украины или выгодно России, а потому, что оно выгодно Америке и важно для Америки», – сказал Рубио.

По словам госсекретаря, мировая экономика нуждается в увеличении предложения дизельного топлива на фоне международных кризисов. Вашингтон уже прибегал к подобной мере, поэтому Трамп решил повторить ее и ввести 30-дневный мораторий на санкции, чтобы обеспечить дополнительные поставки российского дизеля на мировой рынок. Рубио подчеркнул, что это принесет пользу США и другим странам.

13 октября замглавы МИД России Сергей Рябков отверг предположения о возможных уступках Москвы по Украине в обмен на разрешение поставок дизеля. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка отвечает интересам обеих стран и мирового энергетического рынка.

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках более 300 000 т российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам американского лидера, соглашение должно способствовать снижению цен на топливо.

В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую операции с российским дизелем, ранее запрещенные санкциями. Документ допускает продажу, доставку и импорт топлива, в том числе в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 г.

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