Рубио объяснил решение Трампа ослабить санкции против российского дизеля
Президент США Дональд Трамп принял решение временно смягчить санкции в отношении российского дизельного топлива исходя из интересов американской экономики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.
«Президент принял это решение не потому, что оно плохо для Украины или выгодно России, а потому, что оно выгодно Америке и важно для Америки», – сказал Рубио.
По словам госсекретаря, мировая экономика нуждается в увеличении предложения дизельного топлива на фоне международных кризисов. Вашингтон уже прибегал к подобной мере, поэтому Трамп решил повторить ее и ввести 30-дневный мораторий на санкции, чтобы обеспечить дополнительные поставки российского дизеля на мировой рынок. Рубио подчеркнул, что это принесет пользу США и другим странам.
13 октября замглавы МИД России Сергей Рябков отверг предположения о возможных уступках Москвы по Украине в обмен на разрешение поставок дизеля. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка отвечает интересам обеих стран и мирового энергетического рынка.
9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках более 300 000 т российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам американского лидера, соглашение должно способствовать снижению цен на топливо.
В тот же день минфин США выдал генеральную лицензию № 135, разрешающую операции с российским дизелем, ранее запрещенные санкциями. Документ допускает продажу, доставку и импорт топлива, в том числе в США. Разрешение действует до 7 апреля 2027 г.