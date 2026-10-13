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Рябков отверг предположения об уступках России по Украине ради сделки с США

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг предположения о том, что Москва пошла на уступки в вопросе украинского урегулирования ради заключения сделки с США по поставкам дизельного топлива. Его слова передает «Интерфакс».

«Нет, я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу «в огороде бузина, а в Киеве – дядька». Это не о том речь», – заявил Рябков.

9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, сделает ли разрешение на экспорт дизеля Россию более сговорчивой в переговорах по Украине, ответил, что прямой взаимосвязи не видит. «На самом деле это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества. И это отвечает интересам Соединенных Штатов. Это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – пояснил пресс-секретарь.

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