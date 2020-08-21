Ефремов решил сменить адвокатов
Актер Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщают «РИА Новости».
«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других ‒ посильнее», ‒ цитирует агентство Ефремова.
В итоге, как пишет ТАСС, судебное разбирательство отложили до 24 августа в связи с необходимостью поиска нового адвоката для Ефремова.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.