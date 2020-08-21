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Ефремов решил сменить адвокатов

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Актер Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы решил отказаться от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщают «РИА Новости».

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других ‒ посильнее», ‒ цитирует агентство Ефремова.

В итоге, как пишет ТАСС, судебное разбирательство отложили до 24 августа в связи с необходимостью поиска нового адвоката для Ефремова.

Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. По данным следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных